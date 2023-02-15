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Вассёр: в стратегию «Феррари» будут внесены коррективы

Вассёр: в стратегию «Феррари» будут внесены коррективы
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Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подтвердил, что команда поработает над изменениями в стратегии в преддверии нового сезона Формулы-1.

«Да, мы внесём некоторые коррективы в стратегии. В прошлый раз я говорил, что вам видна лишь верхушка айсберга. Когда вы говорите об этом, то имеете в виду только саму стратегию и стратега. Но это не просто один человек, который нажимает на кнопку. Это программное обеспечение, это команда, это процесс на пит-уолле. Это более обширная картина, а не один человек», — приводит слова Вассёра F1i.

14 февраля «Феррари» провела презентацию нового болида на сезон-2023.

В прошлом году итальянская команда заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Булл».

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