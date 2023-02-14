Леклер: я очень впечатлён тем, как хорошо Вассёр вписался в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о том, как быстро адаптировался новый руководитель команды Фредерик Вассёр.



«Я очень впечатлён тем, как хорошо Вассёр вписался в команду. «Феррари» — огромная компания, она отличается от того, что было у Фредерика раньше. Он с первых дней сразу и чётко осознал, как тут работать. Нам тоже понятно, чего он хочет. Вассёр невероятно хорош в том, что касается необходимой атмосферы и обстановки, в которой можно себя проявлять. Это важно. Но пока сложно сравнивать с Бинотто, я не видел как Фредерик управляет командой на трассе», — приводит слова Леклера Motorsport Italia.



Напомним, Фредерик Вассёр этой зимой сменил на посту руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.

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