Команда Мазепина в четвёртый раз сменит напарника Никиты в Азиатской серии Ле-Ман

В команде бывшего российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина 99 Racing в очередной раз заменили одного из пилотов. Место чемпиона Португалии по картингу 1991 года Гонсалу Гомеша в команде займёт Ахмад Аль Харти, сообщает Daily Sports Car. Нил Джани при этом сохранит место в экипаже.
41-летний гонщик из Омана является чемпионом серии Blancpain GT Series Endurance Cup 2017 года в категории Pro-Am и обаладает гораздо большим опытом выступлений в гонках на выносливость, чем Гомеш.
Прошлый сезон Аль Харти провёл в чемпионате Европейской серии Ле-Ман, где по итогам сезона занял пятое место в категории LMGTE, записав на свой счёт в том числе победу в «4 часах Имолы».
Нынешний основной сезон оманский пилот проведёт в чемпионате мира по гонкам на выносливость — WEC.
Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырёх четырёхчасовых гонок, которые состоятся на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.
Первые две гонки прошли в Дубае 11 и 12 февраля. По их итогам экипаж Мазепина стал третьим и шестым соответственно. Сезон завершится в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.
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