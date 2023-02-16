«Он настолько медленный, что ему не нужно тормозить». Штайнер — о проблемах Мика Шумахера

Премьера пятого сезона документального сериала Drive to Survive состоится 24 февраля, однако некоторым журналистам уже сейчас удалось ознакомиться с сериями и поделиться подробностями. Издание Metro рассказало подробнее о серии, которая будет носить название «Like Father, Like Son» и станет третьей в предстоящем сезоне.



В этом эпизоде будет более подробно рассказано о проблемах Мика Шумахера в минувшем сезоне, которые привели его к увольнению из команды и потере места на стартовой решётке Формулы-1.



Так, например, в эпизоде будет показан один из многочисленных телефонных разговоров между руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером и владельцем команды Джином Хаасом, в котором Штайнер называет после аварии на Гран-при Монако Мика «ходячим мертвецом».



Гораздо хуже дела для Мика обстояли на гонке в Баку, где Мик жаловался команде на перегрев тормозов. Штайнер отреагировал на эту жалобу весьма язвительно.



«Он едет настолько чертовски медленно, что ему не нужно тормозить», — прокомментировал этот момент Штайнер.

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