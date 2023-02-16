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Зафнауэр рассказал о целях «Альпин» на сезон-2023

Зафнауэр рассказал о целях «Альпин» на сезон-2023
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Руколводитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о целях на сезон-2023 Формулы-1.

«На сезон-2023 задача проста: как минимум мы должны занять четвёртое место, причём намного более уверенно. Это значит, что мы должны чаще финишировать в гонках, набрать больше очков. И у нас должно быть меньше „невынужденных“ сходов. У меня высокие ожидания от каждого в команде — не только от Эстебана и Пьера. Все вместе работают над тем, чтобы добиться для команды наилучших результатов», — сказал Отмар Зафнауэр на презентации.

Напомним, в «Альпин» показали новую машину под индексом A523 сегодня, 16 февраля. При этом команда будет использовать две ливреи — в синем и розовом вариантах. Розовая ливрея будет использоваться на первых трёх Гран-при сезона — в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии.

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