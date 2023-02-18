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Алонсо объяснил, почему набрал хорошую форму впервые с 2021 года

Алонсо объяснил, почему набрал хорошую форму впервые с 2021 года
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанский ветеран Фернандо Алонсо признался, что впервые почувствовал себя в хорошей форме с февраля 2021 года, когда угодил в серьёзное ДТП на велосипеде, закончившееся для него переломом челюсти.

«Что касается физической подготовки, то я в лучшей форме, чем когда-либо. Ты понимаешь это во время тренировок. Последние два года предсезонная подготовка давалась нелегко.

В 2021 году я попал в аварию на велосипеде и на три недели был обездвижен. Прошлой зимой я снимал пластины с лица. Эта зима и вправду стала первой, когда я смог нормально подготовиться. Я рад», – приводит слова Алонсо издание RacingNews365.

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