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Экипаж Мазепина стал вторым в заключительной гонке Азиатской серии Ле-Ман

Экипаж Мазепина стал вторым в заключительной гонке Азиатской серии Ле-Ман
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Экипаж команды 99 Racing с российским гонщиком Никитой Мазепиным в составе занял второе место в заключительной гонке Азиатской серии Ле-Ман.

Победу в общем зачёте гонки и в категории LMP2 одержал экипаж команды DKR Engineering. В её состав входят Салих Йолук, Чарли Иствуд и Айханкан Гувен. Третье место у Cool Racing (Александр Койни, Мальте Якобсен).

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