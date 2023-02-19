Экипаж Мазепина стал вторым в заключительной гонке Азиатской серии Ле-Ман

Экипаж команды 99 Racing с российским гонщиком Никитой Мазепиным в составе занял второе место в заключительной гонке Азиатской серии Ле-Ман.

Победу в общем зачёте гонки и в категории LMP2 одержал экипаж команды DKR Engineering. В её состав входят Салих Йолук, Чарли Иствуд и Айханкан Гувен. Третье место у Cool Racing (Александр Койни, Мальте Якобсен).