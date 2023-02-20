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Первый официальный рабочий день Джеймса Ваулза в «Уильямсе». Фото

Первый официальный рабочий день Джеймса Ваулза в «Уильямсе». Фото
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Джеймс Ваулз официально приступил к обязанностям руководителя британской команды Формулы-1 «Уильямс». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Джеймс Ваулз

Джеймс Ваулз

Фото: Пресс-служба «Уильямс»

Напомним, Ваулз пришёл в «Уильямс» в середине января нынешнего года. Специалист до этого на протяжении нескольких лет занимал пост главного стратега в «Мерседесе».

По итогам минувшего сезона гоночный коллектив из Великобритании занял десятое место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.

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