Первый официальный рабочий день Джеймса Ваулза в «Уильямсе». Фото
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Джеймс Ваулз официально приступил к обязанностям руководителя британской команды Формулы-1 «Уильямс». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Джеймс Ваулз
Фото: Пресс-служба «Уильямс»
Напомним, Ваулз пришёл в «Уильямс» в середине января нынешнего года. Специалист до этого на протяжении нескольких лет занимал пост главного стратега в «Мерседесе».
По итогам минувшего сезона гоночный коллектив из Великобритании занял десятое место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.
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