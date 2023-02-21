«Ребята, вам нечего здесь делать». Алёшин — о слухах про заговоры в Формуле-2 и Формуле-3

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин отреагировал на слухи о неспортивных методах борьбы в младших сериях — в частности, предположениях, что организаторы Формулы-2 и Формулы-3 могут выдавать кому-то более мощные моторы.

«Ты можешь об этом рассуждать, сидя в Москве на диване или работая журналистом. Но если ты будешь об этом думать, находясь за рулём или консультируя пилота, то на этом спорт заканчивается. Если ты проводишь квалификацию или гонку и в этот момент думаешь, что у тебя не самая лучшая команда или что всё решено заранее, существует какой-то вселенский заговор, то, ребята, вам нечего здесь делать.

Как только ты в любом спорте начинаешь верить в теорию заговора, то всё, спортсмен на этом заканчивается. Например, в теннисе ещё на детском уровне отсеиваются девочки, чьи мамы уверены, что побеждают не их девочки, а те, кто отвечают за натяжку струн или выдают специальные стельки для кроссовок. Я абсолютно серьёзно говорю!» — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.