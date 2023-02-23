Названы сроки возвращения в строй травмированного Лэнса Стролла

В британской команде Формулы-1 «Астон Мартин» ожидают, что травмированный пилот Лэнс Стролл будет готов к открытию сезона на следующей неделе. Об этом информирует Auto Motor und Sport, ссылаясь на свои источники. В гоночном коллективе подчёркивают, что рассчитывают на канадца.

Напомним, Стролл травмировался во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменяет Фелипе Другович. Тесты начались сегодня, 23 февраля, и будут продолжаться до 25 февраля.

Первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он, как и предсезонные тесты, в Бахрейне.

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу: