Ферстаппен подвёл итоги второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Сегодня мы сосредоточились на мелких деталях и продолжили двигаться вперёд. Как и ранее, машина адекватно реагировала на изменение настроек, мы смогли собрать достаточно информации, чтобы двигаться дальше. Мы многому научились, подготовившись к предстоящей гонке и следующим этапам.

Я доволен тестами. Каждый раз, когда я садился за руль, чувствовал себя максимально комфортно. Я сразу же мог приступать к работе. Это большая заслуга всех сотрудников «Ред Булл» на базе, которые работали в прошлом году и зимой, чтобы подготовить машину», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт «Ред Булл».