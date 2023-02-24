Фернандо Алонсо оценил второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«День прошёл отлично. Мы смогли проехать много кругов, только это и нужно, когда речь идёт о новой машине. Программа была очень насыщенной и мы опробовали множество разных вариантов. После долгой зимы очень здорово за один день проехать столь большую дистанцию. Нет лучшей тренировки, чем пилотировать болид. Сейчас я считаю, что полностью готов к следующему уикенду, когда меня будет ждать первая гонка в составе „Астон Мартин“.

Завтра меня ждёт ещё половина дня, так что мы используем это время для обучения и сбора данных. Я с нетерпением жду возможности вернуться за руль", — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт «Астон Мартин».