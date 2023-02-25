Леклер: «Феррари» будет быстрее на прямых, но у нас будет чуть больше проблем в поворотах
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об итогах трёхдневных тестов Формулы-1 в Бахрейне.
«Не хочу вдаваться в подробности, но, думаю, что мы были правы с точки зрения изменений в машине. Лобовое сопротивление стало ниже, так что ситуация в нынешнем сезоне должна стать лучше. Однако это повлияло на другие характеристики. Сейчас всё в соответствии с ожиданиями, однако нам нужно найти верный баланс для новых характеристик.
Думаю, мы будем быстрее на прямых, но у нас будет чуть больше проблем в поворотах. По этим трёхдневным тестам я должен сказать, что мы всё ещё в поиске настроек. Так что, надеюсь, что у нас есть некоторый запас в том, что мы ещё не нашли золотую середину», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.
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