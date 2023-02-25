Экс-пилот Формулы-1 Дэвидсон назвал расклад сил на Гран-при Бахрейна по итогам тестов Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Энтони Дэвидсон высказался о возможном раскладе сил на первую гонку нового сезона, Гран-при Бахрейна.

«Ред Булл» и «Феррари» довольно близки. Думаю, в квалификационном темпе «Ред Булл» опережает «Феррари» на две-три десятых, а «Мерседес» отстаёт ещё на три десятые. Стоит сказать, что «Астон Мартин» ещё в паре десятых позади.

Из того, что я видел, дальше я бы поставил «Хаас», «Альпин», «Альфа Таури», «Макларен». Не знаю, кто выше на данном этапе, это просто моё внутреннее ощущение от того, что я видел. Потом «Альфа Ромео», а затем «Уильямс». И я говорю не о чемпионате, я говорю о первой гонке», — приводит слова Энтони Дэвидсона Sky Sports.

Напомним, первый этап сезона пройдёт в Бахрейне с 3 по 5 марта.