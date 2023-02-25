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В «Мерседесе» рассчитывают начать побеждать в гонках после первого пакета обновлений

В «Мерседесе» рассчитывают начать побеждать в гонках после первого пакета обновлений
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Журналист Формулы-1 Пьерджузеппе Донадони сообщил, что команда «Мерседес» в настоящий момент использует переходную спецификацию болида и рассчитывает бороться за победы после первых пакетов обновлений, которые, как ожидается, команда начнёт привозить, начиная с Гран-при Азербайджана, четвёртого этапа сезона-2023.

«Нынешний W14, который не убедил в аэродинамической трубе, представляет собой переходную спецификацию между концептом нулевых понтонов (W13) и тем, чем будет настоящий W14 после пакетов обновлений в первой части сезона. С этого момента в «Мерседесе» считают, что они смогут выигрывать гонки», — написал Пьерджузеппе Донадони в своих социальных сетях.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне завершились сегодня, 25 февраля.

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