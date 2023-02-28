Кравиц удивлён тем, что «Уильямс» ещё не нанял нового технического директора

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц считает, что к настоящему времени у «Уильямса» уже должен быть новый технический директор и руководитель по аэродинамике.

«Я весьма удивлён, что они до сих пор не нашли технического директора, не в последнюю очередь потому, что, как мне кажется, у них должны быть хорошие кандидаты из команды, которых они могли бы продвинуть довольно быстро.

Я думаю, что тот факт, что Джеймс Ваулз, новый директор команды, приступил к работе только 20 февраля, имеет к этому самое непосредственное отношение. Он хочет высказать своё мнение, провести собеседование с некоторыми кандидатами и познакомиться с некоторыми людьми в команде.

У них также нет руководителя отдела аэродинамики, что тоже удивительно. Я думаю, они считают: «Мы создали машину, мы собираемся участвовать в гонках, пока не наступила небольшая пауза в апреле. Будет не так много гонок, в которых у нас не будет технического директора и руководителя отдела аэродинамики. В этом нет ничего страшного, ведь мы хотим принять правильное решение», — приводит слова Кравица PlanetF1.