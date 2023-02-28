Дженсон Баттон попал в книгу рекордов Гинесса

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон стал новым рекордсменом Гиннесса на тренажёре Batak, который гонщики Формулы-1 для улучшения реакции.

Автомат Batak используется для проверки времени реакции и зрительно-моторной координации. Испытуемый должен как можно быстрее нажимать на лампочки, которые мигают в случайном порядке.

«Всегда приятно пополнить коллекцию новым трофеем — да ещё и официальным рекордом Гиннесса. Я установил свой неофициальный рекорд, когда мне было около 20, так что приятно видеть, что двадцать лет спустя он всё ещё у меня», — приводит слова Баттона GPblog.

Ранее Баттон выразил мнение, что семикратный обладатель титула Льюис Хэмилтон вернётся в борьбу за чемпионство в новом сезоне.