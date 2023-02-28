Хельмут Марко: удивительно, но «Феррари» и «Мерседес» опять пострадали от дельфинирования
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о том, как провели предсезонные тесты «Феррари» и «Мерседес».
«Удивительно, но обе эти команды снова пострадали от эффекта дельфинирования. Они немного отрегулировали шасси и вроде бы это сработало, но ехали ли они на полной мощности? Сколько килограммов топлива было в баке? На прямых они могут оказаться быстрее нас, но мы это компенсируем полным пакетом», — приводит слова Марко Racingnews365.
Предсезонные тесты Формулы-1 прошли в Бахрейне с 23 по 25 февраля. По их результатам лучшей командой перед стартом нового сезона эксперты называют «Ред Булл».
Сезон-2023 Формулы-1 стартует в ближайший уикенд в Бахрейне. В прошлом году чемпионом мира стал Макс Ферстаппен.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
22:41
-
21:33
-
20:41
-
19:58
-
19:14
-
18:55
-
17:55
-
16:35
-
16:33
-
15:54
-
14:48
-
14:45
-
13:52
-
13:03
-
12:47
-
12:29
-
12:03
-
11:19
-
11:11
-
10:57
-
10:24
-
00:32
-
00:26
- 27 февраля 2023
-
23:43
-
22:31
-
21:43
-
20:40
-
20:21
-
19:45
-
18:59
-
18:51
-
18:26
-
18:09
-
18:00
Партнерский контент