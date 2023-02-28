Хельмут Марко: удивительно, но «Феррари» и «Мерседес» опять пострадали от дельфинирования

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о том, как провели предсезонные тесты «Феррари» и «Мерседес».

«Удивительно, но обе эти команды снова пострадали от эффекта дельфинирования. Они немного отрегулировали шасси и вроде бы это сработало, но ехали ли они на полной мощности? Сколько килограммов топлива было в баке? На прямых они могут оказаться быстрее нас, но мы это компенсируем полным пакетом», — приводит слова Марко Racingnews365.

Предсезонные тесты Формулы-1 прошли в Бахрейне с 23 по 25 февраля. По их результатам лучшей командой перед стартом нового сезона эксперты называют «Ред Булл».

Сезон-2023 Формулы-1 стартует в ближайший уикенд в Бахрейне. В прошлом году чемпионом мира стал Макс Ферстаппен.