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Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Бахрейна

Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Бахрейна
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на первом этапе Формулы-1 этого сезона, Гран-при Бахрейна. Он состоится с 3 по 5 марта.

«Я остался в Бахрейне после предсезонных тестов, так что получил возможность провести хорошую подготовку к гоночному уикенду. Если отталкиваться от тестов, можно сказать, что мы приближаемся к первому этапу, находясь на хорошей позиции. Пилотирование авто на каждой трассе сильно отличается, поэтому мы сосредоточимся на дальнейшем прогрессе и всегда будем стараться всё делать ещё лучше. Именно так мы и должны маслить в течение всего года. Мы здорово провели три дня во время тестов, но теперь главное — это гонка», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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