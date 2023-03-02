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Карлос Сайнс объяснил, почему он рад высокой скорости «Астон Мартин»

Карлос Сайнс объяснил, почему он рад высокой скорости «Астон Мартин»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о перспективах «Астон Мартин» в сезоне-2023.

«Стоит понимать, что ещё с декабря все слышали слухи о том, что «Астон Мартин» будет быстрым. В этом году мы знаем, что их результаты были хороши в аэродинамической трубе, на симуляторе, я думаю, что они сами изо всех сил пытались скрыть волнение от увиденного. Тесты в Бахрейне подтвердили, что они рядом, и, думаю, это отличная новость для Формулы-1, отличная новость для Фернандо Алонсо. Я рад видеть ещё одну команду в борьбе за места впереди», — приводит слова Карлоса Сайнса The Race.

Напомним, Фернандо Алонсо перешёл в «Астон Мартин» из «Альпин» по окончании сезона-2022, заменив в коллективе Себастьяна Феттеля.

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