Расселл: обновления, которые мы привезли в Бахрейн, должны приблизить нас к «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил расклад сил перед Гран-при Бахрейна и выразил надежду, что обновления, которые готовит команда к этому уикенду, помогут им приблизиться к «Ред Булл».

«Настроение в команде отличное. Мы многео узнали за время тестов. Думаю. мы увидели. что „Ред Булл“ выглядит очень и очень сильно. Но мы чувствуем, что у нас есть много возможностей для улучшения.

Вероятно, в эти выходные мы сможем немного прибавить в скорости относительно тестов. Но если говорить о борьбе за победу, то уикенд предстоит сложный. Но мы знали это ещё до начала сезона.

В прошлом году мы добились впечатляющего прогресса. Думаю, те обновления, что мы привезли на этот уикенд, сделают нас на шаг ближе к лидерам. Но, как я уже говорил, в Бахрейне уникальная трасса. Я удивлюсь, если на других трассах отставание будет таким же большим. Я верю в нашу команду, и, если мы будем развиваться с той же скоростью, что и в прошлом году, то стоит отметить, что мы начинаем с более высокой точки", — приводит слова Расселла RaceFans.