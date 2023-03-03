Алонсо отстал от Ферстаппена в гоночной симуляции на тренировках всего на 0,02 секунды

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал практически сопоставимый средний темп с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на гоночной симуляции во время пятничных тренировок Гран-при Бахрейна, сообщает журналист Люк Смит на своей странице в социальной сети. Ферстаппен проехал 12 кругов на длинной серии, а Алонсо — 10, при этом голландский пилот потратил один из кругов на охлаждение машины.

По среднему темпу на этих отрезках Алонсо уступал Ферстаппену всего 0,020 секунды с круга.

Круг Ферстаппен Алонсо 1. 1.37,641 1.36,898 2. 1.37,136 1.36,479 3. 1.36,898 1.36,712 4. 1.37,179 1.37,192 5. 1.36,827 1.37.288 6. 1.37,230 1.37.502 7. 1.37,324 1.37.542 8. 1.50,625 (круг охлаждения) 1.38.116 9. 1.37,268 1.37.479 10. 1.37,169 1.37.914 11. 1.37,229 12. 1.37,519 Среднее время 1.37,220 1.37,240

Напомним, по итогам второй пятничной тренировки Фернандо Алонсо поставил лучший результат, Макс Ферстаппен по итогам сессии стал вторым.