Алонсо отстал от Ферстаппена в гоночной симуляции на тренировках всего на 0,02 секунды
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал практически сопоставимый средний темп с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на гоночной симуляции во время пятничных тренировок Гран-при Бахрейна, сообщает журналист Люк Смит на своей странице в социальной сети. Ферстаппен проехал 12 кругов на длинной серии, а Алонсо — 10, при этом голландский пилот потратил один из кругов на охлаждение машины.
По среднему темпу на этих отрезках Алонсо уступал Ферстаппену всего 0,020 секунды с круга.
|Круг
|Ферстаппен
|Алонсо
|1.
|1.37,641
|1.36,898
|2.
|1.37,136
|1.36,479
|3.
|1.36,898
|1.36,712
|4.
|1.37,179
|1.37,192
|5.
|1.36,827
|1.37.288
|6.
|1.37,230
|1.37.502
|7.
|1.37,324
|1.37.542
|8.
|1.50,625 (круг охлаждения)
|1.38.116
|9.
|1.37,268
|1.37.479
|10.
|1.37,169
|1.37.914
|11.
|1.37,229
|12.
|1.37,519
|Среднее время
|1.37,220
|1.37,240
Напомним, по итогам второй пятничной тренировки Фернандо Алонсо поставил лучший результат, Макс Ферстаппен по итогам сессии стал вторым.
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