Ферстаппен — чемпион Формулы-1 сезона-2023. Итоги стартового Гран-при Бахрейна

В Бахрейне состоялась первая гонка нового сезона Формулы-1 — и её итоги весьма неутешительны. Преимущество «Ред Булл» относительно соперников стало едва ли не больше, чем было в конце прошлого года, ставка «Феррари» на надёжность так и не сработала, а «Мерседес» окончательно разочаровался в своей концепции.

Придумать, что может помешать Ферстаппену взять в конце года (середине?) третий кряду титул, задача теперь весьма нетривиальная.

«Феррари» всё дальше от титула…

Каждому пилоту Формулы-1 на сезон положено не более двух батарей силовой установки — последующие замены повлекут штрафы. И Шарль Леклер уже использовал обе. Первая ячейка проработала лишь три часа тренировок и квалификацию — перед стартом её с машины сняли, вторая продержалась и того меньше — час с небольшим. Пока точно неизвестно, что именно отказало в силовой установке Шарля, но уже можно констатировать, что чудесная надёжность моторов «Феррари», о которой ходили слухи в межсезонье, оказалась вымыслом.

Как сообщали инсайдеры, именно за счёт прибавки в надёжности дизайнеры получили возможность спроектировать более агрессивное шасси с минимальными воздухозаборниками охлаждения — всё ради аэродинамической эффективности. На деле же у «Феррари» в данный момент нет ни скорости (Леклер со старта стабильно отставал от Ферстаппена и не представлял для него никакой угрозы), ни надёжности.

Леклер поначалу сдерживал Переса, но догнать Ферстаппена не мог Фото: Clive Mason/Getty Images

Зато, судя по всему, правдивы оказались слухи о повышенной «прожорливости» новой «Феррари» — во второй половине дистанции Сайнс ничего не мог противопоставить Фернандо Алонсо и уступал в темпе даже Льюису Хэмилтону. На счастье испанца, экс-чемпиону из «Мерседеса» так и не хватило темпа, чтобы навязать настоящую борьбу. Тем не менее уже то, что «Астон Мартин» за десять кругов уехал на десять секунд, это очень плохой для «Скудерии» сигнал.

Возможно, на других трассах «Феррари» будет ближе к «Ред Булл», сможет аккуратнее работать с резиной и даже не ломаться до финиша, но представить, что красные машины окажутся быстрее синих — пока невозможно. Всё выглядит так, что в этом году «Скудерия» ещё дальше от чемпионского титула, чем в прошлом.

…но у «Мерседеса» всё ещё хуже

Но даже не отказ «Феррари» Леклера главное разочарование уикенда, а темп «Мерседеса». К концу прошлого года немецкие инженеры кое-как обуздали дельфинирующую W13, время от времени гонщики могли огрызаться в адрес лидеров, и в итоге Джордж Расселл завоевал победу в Бразилии. У новой машины проблем с дельфинированием нет, но нет у неё и скорости — что на одном быстром круге, что на дистанции «Мерседес» теперь уступает в том числе «Астон Мартин», а «Ред Булл» и вовсе выглядит недостижимой целью.

По ходу уикенда Тото Вольф признал, что инженерам пора рассматривать и другие концепции развития шасси — руководитель команды фактически признал, что идея сверхкомпактных боковых понтонов исчерпала себя. Но вот проблема в том, что в условиях ограничения бюджетов и времени работы в аэродинамической трубе, полностью переделать машину до конца сезона почти наверняка не получится.

«Мерседес» в сезоне-2023 ещё больше проигрывает лидерам Фото: Lars Baron/Getty Images

Всё идёт к тому, что второй год подряд Хэмилтон и Расселл будут обречены бороться в середине первой десятки, а о подиумах можно будет лишь мечтать. Но проблема даже не в амбициях гонщиков, а в том, что инженеры сильнейшей команды в истории Ф-1 (восемь Кубков конструкторов подряд) уже второй год не до конца понимают, что они в итоге построили.

В последние 20 месяцев у немецкой команды очень негативная динамика, это самый большой вызов в карьере Тото Вольфа в Ф-1, и совсем не факт, что австриец справится. Нельзя исключать, что начнутся проблемы с мотивацией у Хэмилтона, Расселл может начать посматривать в сторону других команд… W14 может стать началом конца некогда непобедимой команды.

Герой дня — Лоуренс Стролл

Главным победителем первого этапа сезона стал Лоуренс Стролл. Над канадцем в паддоке посмеивались, высокомерно учили, что деньгами успех в Ф-1 не купишь, но теперь, если не считать «Ред Булл», машинам «Астон Мартин» нет равных на стартовой решётке. Ещё полгода назад контракт Алонсо с британской командой казался безумием, а теперь Фернандо кажется провидцем, и возникает вопрос, как грядущего прогресса команды не увидел Себастьян Феттель…

Лоуренс Стролл никогда не хотел быть в Ф-1 статистом. Как только он получил контроль над командой, то поручил инженерам «по фотографиям скопировать» лучшую машину пелотона — так в 2020-м на стартовой решётке появились «розовые Мерседесы» от «Рейсинг Пойнт». Идея в целом оправдала себя: Перес и Стролл завоевали три подиума, включая победу на Гран-при Сахира. Паддоку, однако, такие выходки не понравились, Строллу указали, что так делать нельзя.

Лоуренс Стролл на Гран-при Бахрейна Фото: Clive Mason/Getty Images

И он пошёл другим путём: вложил деньги в создание новой базы, привлёк инженеров, знающих, как строить быстрые машины (глава отдела аэродинамики «Астон Мартин» — Дэн Фэллоуз, воспитанник Эдриана Ньюи, пришедший из «Ред Булл»), стал приглашать пилотов, много лет выступавших в успешных командах (Феттель, Алонсо). И теперь AMR23 — это вторая по скорости машина в Ф-1, Алонсо в общем зачёте опережает гонщиков «Мерседеса», а пропустивший из-за травмы все предсезонные тесты Стролл занимает в чемпионате мира шестое место.

Новая база «Астон Мартин» ещё не готова, но складывается ощущение, что теперь у команды есть всё необходимое, чтобы расти и добиваться ещё больших успехов (читай — замахнуться на чемпионство в течение двух-трёх лет). Кто бы мог подумать, что шансов на третий титул у Алонсо будет больше в команде Стролла, а не в «Феррари» или «Альпин»?