Хельмут Марко оценил выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна

Спортивный консультант австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко после гонки Гран-при Бахрейна высказался о пилоте «Астон Мартин» испанце Фернандо Алонсо.

«Думаю, Алонсо выступил бы намного сильнее, если бы не стартовал с пятой позиции. Фернандо хорошо пободался с Льюисом Хэмилтоном — это был тяжёлый, но честный поединок — в лучших традициях старой школы. Но, конечно же, потребовались время и шины.

Если бы он расположился перед гонкой прямо за нами, то это усложнило бы «Ред Булл» жизнь. Но, похоже, в случае с Алонсо возраст действительно не имеет значения, он находится в привычной для себя форме», — цитирует Марко GPblog.

Напомним, на минувшем Гран-при Бахрейна Алонсо стал третьим, уступив только лидерам из «Ред Булл», мексиканцу Серхио Пересу и голландцу Максу Ферстаппену.

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: