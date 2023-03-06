Хельмут Марко оценил выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна

Спортивный консультант австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко после гонки Гран-при Бахрейна высказался о пилоте «Астон Мартин» испанце Фернандо Алонсо.
«Думаю, Алонсо выступил бы намного сильнее, если бы не стартовал с пятой позиции. Фернандо хорошо пободался с Льюисом Хэмилтоном — это был тяжёлый, но честный поединок — в лучших традициях старой школы. Но, конечно же, потребовались время и шины.
Если бы он расположился перед гонкой прямо за нами, то это усложнило бы «Ред Булл» жизнь. Но, похоже, в случае с Алонсо возраст действительно не имеет значения, он находится в привычной для себя форме», — цитирует Марко GPblog.
Напомним, на минувшем Гран-при Бахрейна Алонсо стал третьим, уступив только лидерам из «Ред Булл», мексиканцу Серхио Пересу и голландцу Максу Ферстаппену.
Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье:
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