Вассёр: даже в моментах, где у «Феррари» всё хорошо, у «Ред Булл» всё равно преимущество

Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о трудностях команды на старте сезона Формулы-1. На Гран-при Бахрейна пилот «Феррари» Карлос Сайнс занял четвёртое место, а Шарль Леклер сошёл из-за проблем с двигателем.
«Хорошо, что мы сильны на одном круге и можем бороться с «Ред Булл», но нам нужно добиться большого прогресса в плане гоночного режима надёжности. Честно говоря, мы были немного не в своей тарелке на протяжении всего уикенда. Но что есть, то есть. Мы не можем прятать голову в песок, а должны посмотреть правде в глаза и приступить к работе, потому что даже в тех моментах, где у нас вроде всё хорошо, у «Ред Булл» и там всё равно есть преимущество», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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