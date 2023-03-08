Мартин Брандл рассказал о проблемах «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл подвёл итоги Гран-при Бахрейна, отметив выступление «Ред Булл» и проблемы, с которыми столкнулась австрийская команда во время гонки.

«Я поговорил с парой ключевых людей после гонки, и для „Ред Булл“ в Бахрейне всё было не так просто, как могло показаться. На обе машины были установлены новые трубы подачи масла, а в гонке комнда решала критические проблемы с трансмиссией на обеих машинах.

Но, как ни крути, Ферстаппен ехал впереди, и нетрудно поверить, что он мог бы оказаться более чем на 10 секунд впереди, если бы потребовалось. Может быть, намного больше.

Уверен, что они снизили мощность двигателя на последних кругах, чтобы сохранить энергию на будущее, при этом Макс мог бы выиграть эту гонку, независимо от выбранной стратегии", — написал Мартин Брандл в своей колонке на Sky Sports.