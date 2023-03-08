Кими Райкконен примет участие в этапе NASCAR на трассе COTA

Команда NASCAR Trackhouse Racing сообщила о том, что чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен примет участие в гонке NASCAR на автодроме COTA за рулём машины команды под номером 91.

«Я прекрасно провёл время в NASCAR. Мне нужно было многому научиться за очень короткий промежуток времени, но это было полезно, эти соревнования были большим испытанием. На этот раз я буду участвовать в гонках на знакомой мне трассе, так что учиться будет проще. Я хочу повеселиться, при этом делая всё, что в моих силах», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.

Фото: twitter.com/THProject91

Райкконен дебютировал в NASCAR Cup Series на гонке на трассе в Уоткинс-Глен. Тот этап закончился для Райкконена сходом для финского гонщика.

Этап NASCAR в Остине состоится 26 марта.

Финский автогонщик также является двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трёхкратным бронзовым призёром (2008, 2012, 2018) чемпионатов Формулы-1.

Ранее Кими сообщил, что в его семье в скором времени ожидается пополнение.

Напомним, Кими покинул Формулу-1 по окончании сезона-2021. В прошлом году Кими принял участие в одной из гонок NASCAR Xfinity, однако не смог в ней добраться до финиша, хоть и шёл в какой-то момент в гонке в районе топ-10.