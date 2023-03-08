Вассёр – о конкуренции с «Ред Булл»: после Саудовской Аравии картина станет яснее

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что время судить о способности его команды конкурировать с австрийским коллективом «Ред Булл» ещё не пришло. По словам специалиста, предстоящее Гран-при Саудовской Аравии должно помочь с ответами.
«Если вы посмотрите на первую половину Гран-при Бахрейна, то мы были ближе к «Ред Булл», чем к «Астон Мартин». Прошла всего одна гонка, и тот же «Мерседес» может скоро проснуться. Мы не знаем, как всё сложится в Саудовской Аравии, где совершенно другая трасса и асфальт. После у нас будет более ясная картина», – приводит слова Вассёра Racingnews365.
Напомним, Гран-при Саудовской Аравии пройдёт в Джидде с 17 по 19 марта.
Ранее в интервью Вассёр объяснил, почему отставание «Феррари» от «Ред Булл» обусловлено настройками болида.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1
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