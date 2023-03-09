Марко: «Ред Булл» выиграет все гонки в 2023 году? Это чушь

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа и пилота немецкого гоночного коллектива Джорджа Расселла о том, что австрийская команда выиграет все 23 гонки в новом сезоне.

«Ред Булл» выиграет все гонки в 2023 году? Это чушь, нельзя говорить так после одной гонки. Хватает сделать всего одну ошибку в настройках, как это было в прошлом году в Бразилии, и всё. Что касается износа шин, то да, я не видел ни капли пота на Ферстаппене», — приводит слова Марко GrandPX со ссылкой на Osterreich.

В минувшие выходные прошёл Гран-при Бахрейна, победителем которого стал двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его напарник Серхио Перес финишировал на втором месте.