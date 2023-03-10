Ведущие дрифт-пилоты выступят в сезоне RDS EUROPE 2023

Чемпионат по дрифту RDS EUROPE 2023 состоится в рамках межрегиональной серии на стационарных автодромах в Рязани, Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде с мая по сентябрь.

Стартовала продажа билетов на соревнования. У болельщиков RDS EUROPE есть возможность приобрести билеты на субботу и воскресенье или посвятить любимому спорту все выходные. Советуем обратить внимание на категорию «Комфорт» в воскресенье и оценить новый уровень сервиса.

Напомним, на этапах RDS EUROPE в субботу проходит квалификация, в которой принимают участие более полусотни спортсменов из десятков городов России и ближнего зарубежья. Воскресенье посвящено парным заездам, начиная с ТОП 32 и до финала. Также в воскресенье проходят представление пилотов и автограф-сессия. Участники RDS EUROPE – молодые перспективные спортсмены и признанные фавориты российского дрифта, победители национальных и международных соревнований.

Все категории билетов включают комфортное размещение на трибунах с отличным обзором трасс, посещение парка сервиса и возможность пообщаться с любимыми пилотами и командами. И, конечно, какой билет вы бы ни выбрали, вас ждут зрелищные дымные и близкие заезды и неповторимая гоночная атмосфера.

Дети до 7 лет посещают соревнования RDS EUROPE бесплатно, а для детей до 12 лет действуют специальные льготные цены (для маленьких зрителей обязательно сопровождение взрослых).

Билеты можно приобрести на сайте.

Календарь сезона RDS EUROPE 2023:

20-21 мая, Рязань (Atron International Circuit)

10-11 июня, Москва (ADM Raceway)

8-9 июля, Казань (KazanRing Canyon)

5-6 августа, Санкт-Петербург (Igora Drive)

26-27 августа, Нижний Новгород (NRing Circuit)

16-17 сентября, Рязань (Atron International Circuit)