Хельмут Марко: в этом году титул для «Мерседеса» недосягаем

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что «Мерседес» в этом сезоне не входит в число претендентов на чемпионский титул.
«В этом году титул для «Мерседеса» недосягаем. У их нынешней концепции болида сразу несколько проблем, и зимой они не смогли найти решения. Невозможно спроектировать и сделать сразу две или три разные машины. И с учётом лимита бюджета сделать совершенно новый болид тоже трудно. И ведь машина не будет конкурентоспособной с самого начала. Но теперь у «Мерседеса» не будет трёх дней тестов и опыта работы в гоночных условиях с этой машиной», — цитирует Марко GPFans.
В первой гонке сезона на Гран-при Бахрейна пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на пятом и седьмом местах соответственно.
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