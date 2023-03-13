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Тото Вольф объяснил, почему на ГП Саудовской Аравии «Мерседес» может выступить лучше

Тото Вольф объяснил, почему на ГП Саудовской Аравии «Мерседес» может выступить лучше
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что особенности трассы в Саудовской Аравии могут помочь команде.

«О чудесах в последний раз я мечтал уже очень давно. На трассе в Сахире очень абразивный асфальт. И для нас это, вероятно, самое слабое место в машине. Если отталкиваться от этого, возможно, всё станет лучше в Саудовской Аравии. А вообще, как мне кажется, когда дело дойдёт до трасс, где играет роль работа передней части шасси, у нас будет намного лучший темп», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Гран-при Саудовской Аравии состоится с 17 по 19 марта. На Гран-при Бахрейна пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали пятый и седьмой результат соответственно.

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