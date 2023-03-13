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Глава «Хааса» — об уходе Мика Шумахера: не было смысла пинать мёртвую лошадь

Глава «Хааса» — об уходе Мика Шумахера: не было смысла пинать мёртвую лошадь
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер в очередной раз высказался о нашумевшем уходе из команды звёздного немецкого юниора Мика Шумахера, подвергавшегося критике за выступление в минувшем сезоне.

«Я просто объяснил ему, что нам нужно вывести команду вперёд с опытным гонщиком. И это часть работы, хоть это и неприятно. Мне это не нравится, но вы должны оставаться профессионалом в своём деле.

Вы должны понимать, что с Шумахером непросто иметь дело. Он вырос в автоспорте. И он не был этому рад. Но у него было два года. Мы не добились того, чего хотели, и я обязан был внести коррективы. Не было смысла пинать мёртвую лошадь», – приводит слова Штайнера издание iNews.

Ранее Штайнер отреагировал на негативные комментарии в адрес Мика Шумахера в Drive to Survive.

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