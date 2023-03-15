Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер получит штраф в десять позиций на Гран-при Саудовской Аравии

Леклер получит штраф в десять позиций на Гран-при Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Причиной этого стала замена блока управляющей электроники, который станет для монегаска уже третьим за этот сезон при двух разрешённых.

Напомним, Леклер сошёл на Гран-при Бахрейна из-за поломки блока управляющей электроники, при этом команда поменяла элемент на машине монегаска после квалификации.

«У нас было две проблемы, одна в воскресенье утром, а другая во время гонки. Надеюсь, теперь у нас всё под контролем. Мы проведём глубокий анализ произошедшего. Но, к сожалению, в Джидде нам придётся получить штраф, потому что у нас есть только две батареи на сезон», — подтвердил руководитель команды Фредерик Вассёр.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023