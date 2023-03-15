Леклер получит штраф в десять позиций на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Причиной этого стала замена блока управляющей электроники, который станет для монегаска уже третьим за этот сезон при двух разрешённых.

Напомним, Леклер сошёл на Гран-при Бахрейна из-за поломки блока управляющей электроники, при этом команда поменяла элемент на машине монегаска после квалификации.

«У нас было две проблемы, одна в воскресенье утром, а другая во время гонки. Надеюсь, теперь у нас всё под контролем. Мы проведём глубокий анализ произошедшего. Но, к сожалению, в Джидде нам придётся получить штраф, потому что у нас есть только две батареи на сезон», — подтвердил руководитель команды Фредерик Вассёр.