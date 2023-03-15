Вассёр: у Леклера нет проблем с мотивацией, позади всего одна гонка

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о мотивации пилота команды Шарля Леклера.

«Стоит понимать, что пилот обычно выбирается из машины измотанным. Шарль проехал 40 кругов по жаркому Бахрейну, и, конечно, был недоволен своим сходом. Это нормально. Вот если бы он был счастлив и всем доволен, тут был бы другой разговор.

На неделе после Гран-при Бахрейна Леклер поучаствовал в шинных тестах, а уже в среду с утра он был на базе команды, где мы общались со всеми сотрудниками. Мы знаем текущую ситуацию, но у Шарля нет никаких проблем с мотивацией. Позади всего одна гонка. Их будет 23. Как он уже может потерять мотивацию? Он хочет прогрессировать вместе с командой и выжать максимум.

Да, штраф — не лучшая новость, но сезон будет длинным. Посмотрим, что получится в Джидде и каким будет итог гоночного уикенда с учётом потери позиций на старте. Я не могу себе представить, чтобы Леклер был демотивирован. Он толкает нас вперёд. Он оказывает на коллектив позитивное давление», — приводит слова Вассёра RacingNews365.