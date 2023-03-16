Ландо Норрис отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Макларена»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на слухи о своём возможном уходе из команды.
«Сейчас я нахожусь в такой позиции, в которой слухи на меня не влияют. Я согласен с некоторыми мнениями, за исключением тех случаев, когда люди несут полную чепуху, когда они начинают придумывать фальшивые истории. До определённого момента критика приемлема, в ней есть смысл. Но, разумеется, никому не нравится, когда этого слишком много и люди в команде начинают от этого зависеть.
Мы хорошо справляемся в команде, объясняя людям, что происходит, объясняя мою точку зрения. Мир, в котором мы живём, зависит от медиа, с ними постоянно приходится иметь дело. Но я в порядке и команда — тоже", — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.
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