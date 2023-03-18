Тото Вольф не исключил уход Хэмилтона в другую команду

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможности ухода семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из команды.

«Он на том этапе карьеры, когда мы доверяем друг другу, мы сформировали отличные взаимоотношения, и у нас нет причин сомневаться друг в друге, даже если сейчас трудный период.

Как бы то ни было, если он как пилот хочет завоевать ещё один титул, то ему нужно удостовериться, что он обладает машиной для этого. Если мы не сможем продемонстрировать, что способны дать ему подобную машину в следующие пару лет, то ему может понадобиться посмотреть по сторонам. Не думаю, что он делает это сейчас, но я не буду ворчать, если такое произойдёт через год или два», — приводит слова Вольфа The Race.