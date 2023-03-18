«Первому мотору пришёл конец». Норрис объяснил причины смены силовой установки
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что двигатель «Мерседес» на его машине пришлось менять из-за серьёзной поломки.
«Мне полностью поменяли двигатель, потому что первому пришёл конец», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport Week.
Примечательно, что из всех автопроизводителей в настоящий момент проблем с моторами смогли избежать только «Альпин». «Феррари» уже сменила двигатели на обеих машинах команды в целях предосторожности, а Шарль Леклер и вовсе получил штраф в десять позиций на старте Гран-при Садовской Аравии за использование уже третьего блока управления электроникой. Что касается «Хонды», то пилот «Альфа Таури» Ник де Врис полностью пропустил третью тренировку из-за вынужденной смены силовой установки.
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