Вольф высказался об отставании Хэмилтона от Расселла в квалификации ГП Саудовской Аравии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, по итогам которой Джордж Расселл стал четвёртым, а Льюис Хэмилтон — восьмым.

«Льюис уступил Расселлу из-за проблем на первом секторе, где ему не хватало стабильности. Нужно посмотреть на разницу в настройках у пилотов», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.

Поул по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второе место по итогам квалификации занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. При этом Алонсо будет стартовать в завтрашней гонке с первого ряда — Леклер потеряет десять мест на стартовой решётке из-за замены блока управления электроникой.