Стролл объяснил, почему стал только шестым в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл подвёл итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, которую он закончил на шестой позиции.
«Настроение отличное, квалификация принесла мне положительные эмоции. Пару лет назад у нас была неплохая машина, но это было очень давно и люди успели об этом забыть. Пилотировать нашу новую машину приятно и весело, хотя я чувствовал, что можно было показать и более высокий результат. У меня было лучшее время на первом секторе, но я ошибся в 22-м повороте, после чего не смог отыграть время.
Это расстраивает, но завтра я стартую пятым, что весьма неплохо. Конечно, я постараюсь побороться за подиум, будет здорово, если получится. Думаю, это возможно. У нас хороший гоночный темп, но для подиума нужно опередить «Феррари» и «Мерседес», стартующие впереди меня», — приводит слова Стролла Sky Sports.
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