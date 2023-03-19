Стролл объяснил, почему стал только шестым в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл подвёл итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, которую он закончил на шестой позиции.

«Настроение отличное, квалификация принесла мне положительные эмоции. Пару лет назад у нас была неплохая машина, но это было очень давно и люди успели об этом забыть. Пилотировать нашу новую машину приятно и весело, хотя я чувствовал, что можно было показать и более высокий результат. У меня было лучшее время на первом секторе, но я ошибся в 22-м повороте, после чего не смог отыграть время.

Это расстраивает, но завтра я стартую пятым, что весьма неплохо. Конечно, я постараюсь побороться за подиум, будет здорово, если получится. Думаю, это возможно. У нас хороший гоночный темп, но для подиума нужно опередить «Феррари» и «Мерседес», стартующие впереди меня», — приводит слова Стролла Sky Sports.