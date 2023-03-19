Леклер: выступление Пиастри в квалификации в Джидде было впечатляющим

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал успешное выступление австралийского гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Пиастри сумел пройти в третий сегмент квалификации и показал девятый результат. Однако из-за штрафа Леклера Оскар в итоге будет стартовать с восьмой позиции.

«Выступление Пиастри было впечатляющим. Особенно учитывая, что был годичный перерыв и он проводит свой второй Гран-при, на уличной трассе. Это сложная гонка, одна из самых сложных в сезоне. Видеть такое выступление здорово, но это неудивительно, учитывая, что он демонстрировал в прошлом. Я был практически уверен в его невероятном таланте, и он это подтвердил», — приводит слова Леклера Speedcafe.