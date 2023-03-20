Перес хочет разобраться с «Ред Булл», почему он потерял лучший круг в пользу Ферстаппена

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес признался, что он не слишком доволен тем фактом, что его напарник Макс Ферстаппен показал быстрейший круг гонки Гран-при Саудовской Аравии и отобрал у Переса один бонусный балл. Перес предполагал, что оба гонщика «Ред Булл» получили с командного мостика приказ не атаковать на последних кругах.



«За два круга до финиша я спрашивал, что они говорят нам обоим. Они сказали мне держать определённый темп, а также добавили, что у меня быстрейший круг и что надо соблюдать определённую скорость. Так что я подумал, что то же самое сказали и Максу. Нам нужно изучить это, потому что, определённо, я получал иную информацию и просто не мог атаковать в конце», — приводит слова Переса RaceFans.