Хэмилтон заявил, что «Ред Булл» доминирует в Формуле-1 сильнее, чем «Мерседес» когда-либо

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о выступлении на Гран-при Саудовской Аравии, где он показал пятый результат. От победителя, гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, Льюис отстал на 31 секунду.

«Я определённо никогда не видел такой быстрой машины. Когда мы были быстры, наша скорость всё же была не такой высокой. Думаю, это самая быстрая машина, которую я когда-либо видел. Я не знаю почему и как, но Макс проехал мимо меня на серьёзной скорости. Я даже не потрудился как-то его заблокировать, потому что была просто огромная разница в скорости.

Конечно, все хотят видеть более плотную борьбу, но что имеем, то имеем. Это не моя проблема и не моя вина», — приводит слова Хэмилтона The Race.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: