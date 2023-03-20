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«Типичный Макс. Это не поддаётся контролю». Марко – о лучшем круге Ферстаппена

«Типичный Макс. Это не поддаётся контролю». Марко – о лучшем круге Ферстаппена
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении команды на Гран-при Саудовской Аравии, где Макс Ферстаппен показал быстрейший круг, получив бонусный балл.

«Мы и предполагали, что Макс поднимется на подиум. Хотя без трудностей не обошлось, потому что он снова страдал от вибраций. На последнем круге он установил самый быстрый круг. Типичный Макс. Это не поддаётся контролю. Это просто Макс.

Оба постоянно спрашивали, у кого самый быстрый круг, и Макс ждал до последнего круга, чтобы Перес не смог контратаковать. Для него это означает лидерство в чемпионате. Мы очень довольны гонкой», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на ORF.

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