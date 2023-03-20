Перес удалил твит, в котором написал, что хочет стать чемпионом
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес удалил своё сообщение, оставленное после победы на Гран-при Саудовской Аравии.
«Было сложнее, чем я думал, но в итоге я счастлив одержать пятую победу в Формуле-1. Очень доволен результатом команды. Мы собираемся и дальше усердно работать. Я хочу стать чемпионом», — написал Перес изначально. Позже Серхио удалил сообщение и вскоре оставил новое с тем же текстом, за исключением последнего предложения.
Напомним, вторым на Гран-при Саудовской Аравии стал напарник Переса Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул испанец Фернандо Алонсо, представляющий британскую команду «Астон Мартин».
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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