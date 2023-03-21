Вассёр: «Феррари» на три или четыре десятых быстрее, чем «Астон Мартин» и «Мерседес»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Саудовской Аравии. Пилоты «Скудерии» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали там шестой и седьмой результаты соответственно.

«Пока слишком рано, чтобы иметь чёткое представление о сезоне, но, думаю, темп в квалификации мы показали приличный. По крайней мере, если отталкиваться от скорости Шарля, то мы были на три или четыре десятых быстрее, чем «Астон Мартин» и «Мерседес», — приводит слова Вассёра Formel1.de.

Напомним, победу на Гран-при Саудовской Аравии одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым был его напарник по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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