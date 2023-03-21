Росберг: Тото Вольф — лучший руководитель команды Формулы-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, кто является лучшим руководителем команды Формулы-1. Бывший пилот назвал главу «Мерседеса» Тото Вольфа.
«Для всех в команде текущее положение «Мерседеса» — тяжёлая ситуация. Команда привыкла к победам, она написала великую историю успеха, выиграв восемь чемпионских титулов подряд. Поэтому очень трудно принять, что ситуация не просто не улучшилась, а скорее ухудшилась. Да, ответственность лежит на руководителе. Но для меня он остаётся лучшим руководителем команды Формулы-1. Его компетентность доказывает успех в последние годы.
Просто всякие победы подходят к концу, а сейчас перед «Мерседесом» сложный вызов. Вновь нужно переворачивать ситуацию», — приводит слова Росберга Motorsport-Total.
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