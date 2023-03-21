Брандл: почувствовал облегчение, когда у Ферстаппена возникла проблема с болидом

Бывший пилот Формулы-1, ныне известный эксперт Мартин Брандл признался, что испытал облегчение, когда у двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена возникли проблемы с болидом в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Из-за технических проблем Ферстаппен завершил квалификацию с 15-м результатом, но в гонке сумел прорваться на второе место. Выиграл этап напарник Макса Серхио Перес.

«В любом случае этап в Саудовской Аравии снова показал тотальное доминирование «Ред Булл». Должен признаться, когда у Макса Ферстаппена возникла проблема с болидом, означавшая старт с 15-го места, я почувствовал облегчение и приободрился. Ничего не имею против Ферстаппена и его потрясающего таланта, но нам было на что посмотреть», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.