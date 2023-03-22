Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Петров — о Пересе: я с ним гонялся. Он очень хочет выиграть чемпионат

Петров — о Пересе: я с ним гонялся. Он очень хочет выиграть чемпионат
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о победе мексиканского гонщика Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии. По мнению Петрова, существует вероятность, что благодаря этой победе и уверенности в машине он сможет улучшить свою скорость и дать полноценный бой своему товарищу по команде Максу Ферстаппену.

«Хочется поздравить Переса. Отличная гонка – отлично пилотировал! Конечно, у команды «Ред Булл» не всегда выходил гладкий старт – им есть над чем работать. Перес проиграл позицию – Фернандо на старте, но учитывая скорость самой машины «Ред Булл», он с лёгкостью справился с «Астон Мартин» и затем уже не упустил свою победу.

Я с ним гонялся – знаю, что он работяга и очень хочет выиграть чемпионат. Думаю, что борьба с Ферстаппеном у Переса будет продолжаться на протяжении всего сезона. Сейчас видно по сессиям, что он немного уступает Максу, но возможно, что благодаря победе и уверенности в машине, он сможет улучшить свою скорость и дать полноценный бой Ферстаппену», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

Новость по теме
Петров: Алонсо заслуженно получил свой штраф в 5 секунд, но почему других не оштрафовали?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023