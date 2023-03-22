Петров — о Пересе: я с ним гонялся. Он очень хочет выиграть чемпионат

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о победе мексиканского гонщика Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии. По мнению Петрова, существует вероятность, что благодаря этой победе и уверенности в машине он сможет улучшить свою скорость и дать полноценный бой своему товарищу по команде Максу Ферстаппену.

«Хочется поздравить Переса. Отличная гонка – отлично пилотировал! Конечно, у команды «Ред Булл» не всегда выходил гладкий старт – им есть над чем работать. Перес проиграл позицию – Фернандо на старте, но учитывая скорость самой машины «Ред Булл», он с лёгкостью справился с «Астон Мартин» и затем уже не упустил свою победу.

Я с ним гонялся – знаю, что он работяга и очень хочет выиграть чемпионат. Думаю, что борьба с Ферстаппеном у Переса будет продолжаться на протяжении всего сезона. Сейчас видно по сессиям, что он немного уступает Максу, но возможно, что благодаря победе и уверенности в машине, он сможет улучшить свою скорость и дать полноценный бой Ферстаппену», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».

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