Боттас: судя по всему, машина получила повреждения на первом круге ГП Саудовской Аравии

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал слабое выступление в гонке на Гран-при Саудовской Аравии в минувшие выходные.

Напомним, Боттас показал лишь 18-й результат.

«В Джидде очень сильно не хватало скорости. Я подозреваю, что на первом круге сразу после старта проехал по каким-то крупным обломкам, потому что это ощущалось даже из кокпита. Вероятно, в результате этого машина получила какие-то повреждения. Других объяснений такого слабого выступления у меня нет. В любом случае будем с этим разбираться. У нас не сработал ни один комплект шин, не хватало сцепления, болид скользил по трассе. На «софте» удавалось держать темп не больше пары кругов, после чего всё начиналось сначала», — приводит слова Боттаса F1i.